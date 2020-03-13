إيران.. وفاة شقيق أول وزير خارجية بعد سقوط نظام الشاه جراء إصابته بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت مصادر إيرانية وفاة الدكتور إسماعيل يزدي شقيق "ابراهيم يزدي" أول وزير خارجية بعد سقوط نظام الشاه بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم أعلن عن وفاة القيادي في الحرس الثوري الإيراني ناصر شعباني جراء اصابته بفايروس #كورونا المستجد.

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يأتي هذا في حين أكدت وسائل إعلام إيرانية أن الجيش والحرس الثوري سينزلان إلى الشارع لفرض الحجر الصحي عسكرياً خلال هذا الأسبوع.

وذكرت أن هناك خلافات بين روحاني وخامنئي حول أزمة إنتشار فيروس كورونا.

وكان التلفزيون الإيراني قد هاجم روحاني بشده متهماً الرئاسة بالتساهل والتراخي في التعامل مع أزمة فيروس كورونا بإيران.

وأعلنت إيران، اليوم الجمعة، 13/آذار/2020، عن ارتفاع حالات الوفاة بسبب كورونا إلى 514.