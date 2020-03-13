فرنسا.. إغلاق برج إيفل بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020

الخليج 365 ـ متابعات

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اعتباراً من مساء "الجمعة" يبدأ إغلاق برج إيفل على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك على غرار مواقع سياحية أخرى في باريس مثل متحف اللوفر وقصر فرساي، كما أعلنت الشركة المشغلة للمَعلم.

وقالت الشركة "بسبب وباء كوفيد-19، تعلن الشركة المشغلة لبرج إيفل إغلاقه اعتباراً من الساعة 21,00 هذا المساء"، معربةً عن أملها من "التمكن من إعادة فتحه قريباً جداً حين يسمح الوضع الصحي بذلك".