رئيس وزراء السودان يحث المواطنين على اتباع الإرشادات الصحية للحماية من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020

الخليج 365 ـ متابعات

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قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إنه يجب توخي الحذر لان وباء كورونا ينتشر بسرعة.

وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر، في تغريدة رصدها "الخليج 365": نحث جميع المواطنين على اتباع الارشادات الصحية التي اعلنتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وذلك لحماية أنفسهم وأسرهم.

وختم تغريدته بالقول: يمكن أن تكون الأعمال البسيطة مثل غسل اليدين وتجنب الأماكن المزدحمة مفيدة جدًا خلال هذه المرحلة الحرجة.