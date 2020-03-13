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رئيس وزراء السودان يحث المواطنين على اتباع الإرشادات الصحية للحماية من كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء السودان يحث المواطنين على اتباع الإرشادات الصحية للحماية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020

الخليج 365 ـ متابعات

 

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قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إنه يجب توخي الحذر لان وباء كورونا  ينتشر بسرعة.

وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر، في تغريدة رصدها "الخليج 365": نحث جميع المواطنين على اتباع الارشادات الصحية  التي اعلنتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وذلك لحماية أنفسهم وأسرهم.

وختم تغريدته بالقول: يمكن أن تكون الأعمال البسيطة مثل غسل اليدين وتجنب الأماكن المزدحمة مفيدة جدًا خلال هذه المرحلة الحرجة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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