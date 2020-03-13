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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء السودان يحث المواطنين على اتباع الإرشادات الصحية للحماية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020
الخليج 365 ـ متابعات
قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إنه يجب توخي الحذر لان وباء كورونا ينتشر بسرعة.
وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر، في تغريدة رصدها "الخليج 365": نحث جميع المواطنين على اتباع الارشادات الصحية التي اعلنتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وذلك لحماية أنفسهم وأسرهم.
وختم تغريدته بالقول: يمكن أن تكون الأعمال البسيطة مثل غسل اليدين وتجنب الأماكن المزدحمة مفيدة جدًا خلال هذه المرحلة الحرجة.
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