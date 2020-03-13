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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية: أوروبا هي البؤرة الجديدة لوباء كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020
الخليج 365 ـ متابعات
قالت منظمة الصحة العالمية إن أوروبا هي "البؤرة الجديدة" لوباء كورونا المستجد العالمي.
وحول تصاعد الوباء، أضافت المنظمة، اليوم الجمعة، 13/آذار/2020: لا يمكن التنبؤ متى سنصل الى القمة وهذا يعتمد على كل دولة وكيف تعاملت مع الإصابات الأولى.
وتعد إيطاليا أكثر دول أوروبا تسجيلا لحالات الإصابة والوفيات بالفيروس القادم من الصين.
وأعلنت إيطاليا اليوم فيات ارتفاع وفيات كورونا في إقليم لومبارديا إلى 890 شخصا.
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