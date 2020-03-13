شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا تسجل 250 حالة وفاة بكورونا خلال يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020 الخليج 365 ـ متابعات Advertisements سجلت إيطاليا اليوم أكبر رقم وفيات بفيروس كورونا منذ تفشي الفيروس في معظم مدن البلاد. وأكدت الصحة الإيطالية تسجيل 250 حالة وفاة جديدة لمصابين بفيروس #كورونا. واليوم أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا هي البؤرة الجديدة للفيروس القادم من الصين. واتخذت كل الدور الأوربية العديد من الإجراءات لمنع تفشي الفيروس في دول الاتحاد.

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