التربية والتعليم تعلن تأجيل امتحانات ’’أبناؤنا في الخارج‘‘

كتب: ضياء السقا

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحانات أبناؤنا في الخارج، في بعض البلاد التي قامت بتعليق الدراسة بها.

وبحسب بيان للوزارة، يأتي قرار التأجيل احترامًا منها لقرار كل دولة بتلك البلاد لحين قيامهم بإنهاء تعليق الدراسة بها.

كما قررت التعليم سريان امتحانات أبناؤنا في الخارج، بالبلاد التي لم تعلق الدراسة في موعدها كما هو محدد من قبل.

الوزراء يعطل الدراسة السبت

وكان مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد كلف جميع المحافظين بمنح السبت 14 مارس، إجازة للمدارس والجامعات، حتى تستطيع الأجهزة المعنية التعامل مع آثار وتداعيات الأمطار الغزيرة.

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التعليم العالي تعطل الدراسة السبت

كما قرر د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعطيل الدراسة بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، غداً السبت الموافق 14 مارس، على أن يبدأ انتظام الدراسة بعد غدٍ الأحد الموافق 15 مارس في كافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

ويشمل القرار الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويستثنى من ذلك، أطقم العمل والنوبتجيات التي يحتاجها العمل، وفق ما يحدده السادة رؤساء الجامعات.

يأتي هذا القرار لمراعاة ظروف موجة الطقس المضطرب الذى تمر به البلاد حالياً، وتمكين مؤسسات الدولة من التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وتمكين الجامعات والمعاهد من إزالة آثار الأمطار الغزيرة على بعض المبانى والمنشآت الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية.