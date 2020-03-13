ظروف جوية لم تحدث منذ 40 عاما.. منخفض التنين يحصد أرواح 20 مواطنا.. وبيان عاجل من مجلس الوزراء

كتب: ضياء السقا

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشكر والتقدير لجميع العاملين بمختلف أجهزة الدولة على الجهد الكبير في التعامل مع هذه الظروف المناخية الاستثنائية، موجها شكرا خاصا للقوات المسلحة بكافة أجهزتها، على مجهودها الكبير فى مختلف المحافظات، وتركها كافة الآلات والمعدات تحت تصرفهم، كما توجه بشكر خاص أيضاً لرجال الشرطة المصرية على جهودهم الكبيرة، وتواجدهم المستمر في الشوارع.

وقال رئيس الوزراء، خلال ترأسه غرفة إدارة الأزمات، بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنه يوجد تنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية غير المسبوقة في تاريخ مصر، وذلك لحدوثها في جميع أنحاء الجمهورية وليس كالسابق في منطقة معينة، مؤكداً كذلك على أن وزير الري أكد أن مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ ما يقرب من 35 أو 40 عاما.

وأضاف مدبولي أنه نتج عن تلك الظروف الجوية حوالي 20 حالة وفاة على مستوى الجمهورية، مقدما واجب التعازي لأسرهم وذويهم.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم إيقاف حركة القطارات والمترو بالأمس، وخاصة عقب حادث القطار الذي وقع، حفاظاً على أرواح المواطنين، كما تم إيقاف حركة السفن وخاصة القادمة من السويس إلى منطقة الشمال بسبب شدة الرياح.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أننا بحاجة إلى إعادة تخطيط بعض شبكات الصرف لتستوعب المياه الناتجة عن مثل تلك الظروف الاستثائية، خاصة مع التغيرات المناخية فى مصر حاليا.

وكلف مدبولى جميع المحافظين بمنح السبت 14 مارس، إجازة للمدارس والجامعات، حتى تستطيع الأجهزة المعنية التعامل مع آثار وتداعيات الأمطار الغزيرة.

وأشار إلى أنه يتم حالياً بذل جهد كبير لتطوير مخرات السيول في مختلف المحافظات، ولكن هناك أيضاً بعض حالات التعدي عليها من قبل المواطنين، مؤكدا أن الهدف الأول والأساسي من إخلاء أي منطقة سكنية عشوائية هو الحفاظ على أرواح المواطنين، وهو ما نفذته الدولة خلال السنوات الماضية.

حضر الاجتماع وزير الدولة للإعلام، ومسئولو مجلس الوزراء ومركز المعلومات، وغرفة الأزمات.

منخفض التنين

وشهدت البلاد، الخميس والجمعة، برق ورعد، وسقوط أمطار غزيرة على مختلف الأنحاء، وصلت حد السيول على بعض المناطق، تأثرا بموجة الأحوال الجوية التي تتعرض لها مصر والمعروفة بمنخفض التنين.

وشهدت الشوارع المصرية خلال الساعات الماضية عاصفة منخفض التنين التي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عنها، وتعرضت البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ووصفتها بالأقوى هذا العام.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس، السبت، يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق حتي منتصف اليوم تقريباً على القاهرة الكبري، خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق على الوجه البحري، متوسطة على بعض المناطق على السواحل الشمالية الغربية، متوسطة إلى غزيرة تصل لحد السيول على بعض المناطق رعدية أحياناً على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، متوسطة على بعض المناطق رعدية أحياناً على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وشهدت البلاد، الخميس والجمعة، برق ورعد، وسقوط أمطار غزيرة على مختلف الأنحاء، وصلت حد السيول على بعض المناطق، تأثرا بموجة الأحوال الجوية التي تتعرض لها مصر والمعروفة بمنخفض التنين.

Advertisements

وقالت الأرصاد في بيان لها: "الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، نشطة على جنوب الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر".

وتابعت الهيئة: "يشهد السبت طقسا مائلا للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، وهناك شبورة صباحاً على شمال الصعيد".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

موعد تحسن حالة الطقس

من جانبه، كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، أنه بداية من مساء السبت يبدأ تحسن نسبيا في حالة الجو، ولكن مع استمرار فرص الأمطار بالجمهورية تكون من خفيفة لمتوسطة، وتهدأ نشاط الرياح، ومع بداية يوم الأحد تنتهى فرص الأمطار على كافة الأنحاء بالجمهورية .

موجة سيئة

وتشهد الشوارع المصرية خلال الساعات الماضية عاصفة منخفض التنين التي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عنها، وتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ووصفتها بالأقوى هذا العام.

وكانت هيئة الأرصاد، قد أصدرت بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الخميس 12 مارس 2020 إلى السبت 14 مارس 2020.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه المنتظـر أن تتعرض البلاد لحالة شديدة مـن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتباراً مـن يـوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس حيث تســقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول عـلى سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطـق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتؤدى إلى إضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك انخفـاض فى درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع اعتباراً من يوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السـبت الموافق 14 مارس تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحياناً، كما تنشط الرياح خلال هذة الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس، كما يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.