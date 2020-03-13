أعلن رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي كيانوش جهانبور، "بدء تعبئة عامة في خمس محافظات، من ثمّ یتوسّع نطاقها في جميع أنحاء إيران، لاستکمال سلسلة تصدّي تفشّي فیروس "کورونا" المستجد".
وكان جهانبور قد أفاد في وقت سابق بأنّ عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في إيران بلغ 11 ألفًا و364 شخصًا، والوفيات الناجمة عن ذلك بلغت 514 حالة، بينما تعافى من إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد لحدّ الآن 3 لآالاف و529 مصابًا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة الإيرانية: بدء تعبئة عامة في 5 محافظات بالبلد لمكافحة کورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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