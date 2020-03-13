وفاة شخص مصاب بفيروس "كورونا" في النجف

أعلن نائب محافظ ​النجف​ هاشم الكرعاوي، في تصريح صحافي، "وفاة شخص يبلغ من العمر 59 عامًا، مُصاب بفيروس "كورونا" في المحافظة".

يُشار إلى أنّ النجف تُعتبر أوّل محافظة تسجّل فيها حالة إصابة بفيروس "كورونا" لمواطن من الجنسية الإيرانية، ويدرس العلوم الدينيّة.