خارجية العراق: سنتوجه بالشكوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن القصف الأميركي

شدّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية ​العراق​ية أحمد الصحّاف، على أنّ "قيام ​القوات الأميركية​ بقصف مقرّات حكوميّة عراقيّة عمل عدائيّ، وخرق للسيادة"، لافتًا إلى أنّ "القصف الأميركي طال مطارًا مدنيًّا قيد الإنشاء في مدينة ​كربلاء​ المقدّسة".

وأكّد في بيان، أن"القصف الأميركيّ لمقرات حكوميّة أمنيّة، ومدنيّة يُقوّض جهود ​مكافحة الإرهاب​، ويُخلّ بالاتفاق بين العراق و​التحالف الدولي​"، معلنًا أنّ "العراق سيتوجّه بالشكوى برسالتين متطابقتين إلى ​الأمم المتحدة​، و​مجلس الأمن​ بشأن اعتداء القوات الأميركيّة على مقرّات حكوميّة".

وفجر الجمعة، أعلن ​الجيش العراقي​ شنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ قصفًا جويًّا طال 5 مقار تابعة للحشد الشعبي وقوات الجيش والشرطة في محافظة بابل، فضلًا عن مطار كربلاء الدولي قيد الإنشاء، ما أدّى إلى مقتل 3 عسكريّين وشرطيين اثنين ومدني.