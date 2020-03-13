شدّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحّاف، على أنّ "قيام القوات الأميركية بقصف مقرّات حكوميّة عراقيّة عمل عدائيّ، وخرق للسيادة"، لافتًا إلى أنّ "القصف الأميركي طال مطارًا مدنيًّا قيد الإنشاء في مدينة كربلاء المقدّسة".
وأكّد في بيان، أن"القصف الأميركيّ لمقرات حكوميّة أمنيّة، ومدنيّة يُقوّض جهود مكافحة الإرهاب، ويُخلّ بالاتفاق بين العراق والتحالف الدولي"، معلنًا أنّ "العراق سيتوجّه بالشكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بشأن اعتداء القوات الأميركيّة على مقرّات حكوميّة".
وفجر الجمعة، أعلن الجيش العراقي شنّ الولايات المتحدة الأميركية قصفًا جويًّا طال 5 مقار تابعة للحشد الشعبي وقوات الجيش والشرطة في محافظة بابل، فضلًا عن مطار كربلاء الدولي قيد الإنشاء، ما أدّى إلى مقتل 3 عسكريّين وشرطيين اثنين ومدني.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية العراق: سنتوجه بالشكوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن القصف الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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