وزير التربية المصري: تأجيل امتحانات الطلاب المصريين في البلدان الأجنبية التي علقت الدراسة

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري طارق شوقى، قراراً بتأجيل امتحانات الطلاب المصريين في البلدان الأجنبية التي أعلنت تعليق الدراسة بها لحين إعادة الأمور إلى طبيعتها.
وأكد في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "سريان امتحانات الطلاب في البلاد التي لم تعلق الدراسة في موعدها كما هو محدد من قبل".
في السياق، علقت الكثير من الدول العربية والعالمية الدراسة على أراضيها جزئيا أو بشكل مؤقت وأقفلت المؤسسات التعليمية، في ظل الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
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