وزير التربية المصري: تأجيل امتحانات الطلاب المصريين في البلدان الأجنبية التي علقت الدراسة

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري طارق شوقى، قراراً بتأجيل امتحانات ​الطلاب​ المصريين في البلدان الأجنبية التي أعلنت تعليق الدراسة بها لحين إعادة الأمور إلى طبيعتها.

وأكد في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، "سريان امتحانات الطلاب في البلاد التي لم تعلق الدراسة في موعدها كما هو محدد من قبل".

في السياق، علقت الكثير من ​الدول العربية​ والعالمية الدراسة على أراضيها جزئيا أو بشكل مؤقت وأقفلت المؤسسات التعليمية، في ظل الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.