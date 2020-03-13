"رويترز": مدينة إيطالية تسجل 146 حالة وفاة جديدة جراء "كورونا"

أكدت مصادر مطلعة لوكالة "​رويترز​"، ارتفاع أعداد الوفيات جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ في منطقة ​لومباردي​ شمال إيطاليا، إلى 890 حالة، بعد تسجيل 146 حالة وفاة جديدة.

ولفتت المصادر إلى أن "عدد الحالات الجديدة في المنطقة والتي تشمل العاصمة المالية ميلان، ارتفع بمقدار 1095 حالة، في انتظار الكشف عن 569 عينة تحتاج إلى تحليل".

بالتوازي، كانت السلطات الإيطالية أعلنت في وقت سابق، تسجيل 1016 حالة وفاة على مستوى البلاد، في حين تم تسجيل إصابة أكثر من 12 ألف شخص بفيروس كورونا.