وزيرة كويتية تنفي نيتة بلادها ترحيل المقيمين بسبب كورونا

نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية ​الكويت​ية مريم العقيل، ما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي عن أن نية بلادها ترحيل المقيمين على أراضيها في إطار جهود الوقاية من انتشار ​فيروس كورونا​.

وأكدت العقيل أن "الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا، مستغربة أن ينسب لها مثل هذا تصريح". ولفتت إلى أنه "لا يوجد أي قرار من هذا النوع، وليس من صلاحياتها كوزيرة اتخاذ مثل هكذا قرارات".

كما دعت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة توخي الدقة عند نشر أي أخبار في مثل هذه الظروف التي تمر بها الكويت و​العالم​، مشددةً على ضرورة "الحرص على الحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية، تجنبا لإثارة البلبلة بين أفراد المجتمع".