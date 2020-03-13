وزير الصحة التركي: إرتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" إلى 5 وحظر السفر مع 9 دول جديدة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 5، إثر تسجيل 3 حالات جديدة".
وأوضح في مؤتمر صحافي بالعاصمة أنقرة، أنّ "الإصابات الثلاث الجديدة بـ"كورونا" هي لأشخاص من عائلة واحدة ومرتبطين بالإصابتين السابقتين"، لافتًا إلى أنّه "سيتمّ اعتبار الموظفين كافّة العائدين من خارج البلاد، في إجازة إداريّة لمدّة 14 يومًا". وكشف "أنّنا "قرّرنا حظر السفر مع 9 دول جديدة ليرتفع العدد إلى 14 دولة"، مشدّدًا على أنّ "اثنين من المصابين الخمسة بـ"كورونا" يعانيان في الأساس من مشاكل تنفسيّة".
بدوره، أشار وزير النقل والبنى التحتية جاهد تورهان، إلى أنّ "الدول التسع الّتي تم حظر السفر إليها هي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنروج والدنمارك وبلجيكا والنمسا والسويد وهولندا"، مبيّنًا أنّ "حظر السفر إليها سيبدأ اعتبارًا من السبت الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي ولغاية 17 نيسان المقبل".
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