مستشفى الخوري زحلة نفى ما تردد عن اصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا

نفت ادارة "​مستشفى​ الخوري العام" - مركز الأطباء في زحلة في بيان، "كل ما تردد عن إصابة أحد موظفيه بفيروس "كورونا" في سياق خبر نشره أحد المواقع الإلكترونية الذي صاغ خبرا خياليا بعيدا كل البعد من الحقيقة، وذهب الأمر بهذا الموقع إلى اعلانه ان المستشفى اكد الاصابة، وهذا الامر كله لم يحصل، ولا سيما ان الموظف المذكور لا يزال يعمل في مركزه كالمعتاد". وطالب المستشفى الجميع بـ"الكف عن هذه الإشاعات رحمة بالمواطنين وحفاظا على أعصابهم".

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