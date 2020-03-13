الأمن المصري يلقي القبض على شخصين لترويجهما أخباراً مفبركة حول انتشار "كورونا"

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية "القبض على عنصرين ينتميان لجماعة "الإخوان المسلمين"، بسبب ترويجهما شائعات وأخبار مفبركة، حول انتشار فيروس "كورونا" بشكل واسع في مصر".
ولفتت الأجهزة الأمنية إلى أن "المتهمين نشرا شائعات حول عدم قدرة الدولة على مواجهة الفيروس، إضافةً إلى استهزائهم بالإجراءات التي تتخذها الدولة بشأن مجابهة هذا الفيروس بهدف إثارة الرأي العام".
من جهته، شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في وقت سابق، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من أذاع أخباراً أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بفيروس كورونا المستجد أو غيره.
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