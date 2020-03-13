الرئيس البرازيلي ينفي إصابته بفيروس كورونا

أعلن الرئيس البرازيلي، ​جايير بولسونارو​، عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه غير مصاب ب​فيروس كورونا​. وخضع بولسونارو لفحص كورونا لدى عودته من زيارة للولايات المتحدة حيث التقى الأسبوع الفائت نظيره الأميركي، ​دونالد ترامب​، يرافقه وفد تبين أمس، أن احد أعضائه وهو مسؤول الإعلام في مكتب الرئيس، فابيو واجنغارتن، خضع لفحص مخبري أثبت إصابته بالفيروس.

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