منظمة الصحة: 5 آلاف وفاة جراء كورونا وعلى دول العالم تبني مقاربة شاملة لمكافحة الفيروس

أعلنت "منظمة الصحة العالمية"، تسجيل "5 آلاف وفاة جراء فيروس "كورونا"، وأنّ أوروبا أصبحت الآن مركز الوباء"، مركّزةً على أنّ "على دول العالم تبنّي مقاربة شاملة لمكافحة الفيروس".
ولفتت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "تجربة الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة تظهر أنّ هناك خطوات يمكن أن تساعد على احتواء "كورونا"، ويجب الاستفادة من تجارب هذه الدول". وأوصت بـ"إلغاء التجمعات خاصّة الأحداث الرياضية في إطار جهود الحد من انتشار كورونا"، مشدّدةً على "وجوبغسل اليدين والفم وملازمة المنزل لتجنّب الفيروس".
وأكّدت المنظمة أنّ "على كلّ المنشآت الصحيّة أن تكون مستعدّة لاستقبال أعداد كبيرة من المصابين بفيروس "كورونا"، مشيرةً إلى أنّه "يمكننا الآن تلقّي المساهمات في صندوق التضامن لمواجهة "كورونا".
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