الصليب الاحمر نفى نقل مصابين بكورونا من مشغرة او قرى الجوار

نفى مركز ​الصليب الاحمر اللبناني​ في ​مشغرة​ - ​البقاع الغربي​ ان "يكون قد نقل مصابين بفايروس ​كورونا​ او مشتبها بحالهم الصحية من مشغرة او قرى الجوار وذلك عقب تلقيه العديد من ​الاتصالات​ بهذا الشأن". وحذرت بلديات المنطقة من "الوقوع تحت تأثير الشائعات وتناقل ​اخبار​ غير دقيقة وغير صحيحة". إضغط للمزيد

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