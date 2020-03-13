أعلن مدير ​مستشفى​ ​بيروت​ الحكومي الجامعي فراس أبيض، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "مركز إجراء فحوصات ​فيروس كورونا​ اليوم كان مغمورًا بأكثر من 300 عينة"، مشيرا الى "أننا تلقينا مساعدة من ​مستشفى الجامعة الأميركية​ ومن الجامعية اليسوعية". وأكد "أننا ممتنون للغاية. هذا النموذج من التعاون ضروري لكسب المعركة ضد الفيروس".

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كانت هذه تفاصيل خبر مدير ​مستشفى​ بيروت: تلقينا مساعدة من ​مستشفى الجامعة الأميركية​ واليسوعية لفحص عينات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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