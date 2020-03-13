شريم: بلدنا اليوم بحاجة للحقيقة ولا شيء غير الحقيقة

أكّدت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "بلدنا اليوم بحاجة للحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، فقول الحقيقة في هكذا محن يصبح فعلًا "عملًا ثوريًّا".

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