وزير الثقافة طلب من شركات الإنتاج الدرامي التوقف عن التصوير حفاظا على السلامة العامة

أصدر وزير الثقافة عباس مرتضى قرارا طلب بموجبه من "شركات الإنتاج الدرامي اتخاذ التدابير اللازمة، والتوقف عن التصوير حفاظا على السلامة العامة وصحة الفنانين والعاملين معها، وذلك في ظل الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا".
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