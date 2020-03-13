وزير الثقافة طلب من شركات الإنتاج الدرامي التوقف عن التصوير حفاظا على السلامة العامة

أصدر ​وزير الثقافة​ ​عباس مرتضى​ قرارا طلب بموجبه من "شركات الإنتاج الدرامي اتخاذ التدابير اللازمة، والتوقف عن التصوير حفاظا على ​السلامة العامة​ وصحة الفنانين والعاملين معها، وذلك في ظل الإجراءات الوقائية ل​فيروس كورونا​". إضغط للمزيد

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