ضاهر: لاعلان حالة الطوارئ وإقفال البلد لمدة 10 ايام

دعا النائب ​ميشال ضاهر​ ​الحكومة​ الى "إعلان ​حالة الطوارئ​ وإقفال البلد لمدة 10 أيام والطلب من المواطنين عدم مغادرة منازلهم الا في الحالات الطارئة للحد، من انتشار ​الكورونا​ وكي لا نصل إلى حالة متسارعة وتصاعدية ومرعبة لا يمكننا معالجتها والسيطرة عليها ونندم عندما لا ينفع الندم".

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