لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيمون ابي رميا​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "‏خصوصية لبنان ترتكز على إيمان ابنائه وتمسكهم بإداء واجباتهم الدينية ومشاركتهم بعضهم البعض بالواجبات الاجتماعية حزنا او فرحا، اليوم، الظروف الاستثنائية تحتم علي التوجه الى السلطات الروحية من اجل اتخاذ قرارات جريئة تحمي مجتمعنا اذ ان التجمعات والاحتكاك يساهمان في تفشي ​فيروس كورونا​".

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كانت هذه تفاصيل خبر ابي رميا دعا السلطات الروحية لاتخاذ قرارات تحمي مجتمعنا من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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