بلدية بيروت: منع التجمعات والنشاطات الفنية على أنواعها بالأماكن العامة والخاصة

لفتت دائرة العلاقات العامة في ​بلدية بيروت​، في بيان، إلى أنّ "بناءً على القرار رقم 2020/42 تاريخ 2020/3/11 الصادر عن رئيس ​مجلس الوزراء​ المتعلّق بالتدابير والإجراءات للحدّ من انتشار فيروس "كورونا"، وفي إطار الخطوات الوقائيّة والإحترازيّة لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين، ودعمًا للجهود والإجراءات المتّخذة على المستوى الوطني، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد،

تُمنع، وحتّى إشعار آخر التجمعات والنشاطات الفنيّة على أنواعها في الأماكن العامة والخاصة (​المطاعم​، المقاهي، ​الملاهي الليلية​، ​الحدائق العامة​، مراكز ​التسوق​، أماكن الترفيه، ​النوادي الرياضية​، الصالات والقاعات المعدّة لإقامة الحفلات والمناسبات والإجتماعات والمؤتمرات ودور السينما وغيرها...)، علمًا أنّه تمّ تكليف ​شرطة بيروت​ بمراقبة تنفيذ مضمون هذا البلاغ واتخاذ الإجراءات اللّازمة بحقّ المؤسّسات المخالفة."

وركّزت على أنّ "هذا الإعلان يُعتبر بمثابة تبليغ عام وشخصي لكلّ صاحب مؤسّسة أو مركز يقوم بتأدية النشاطات المذكورة أعلاه، تجنّبًا لتعرّضهم للملاحقة القانونيّة وتنظيم ​محاضر ضبط​ بحقّ المخالفين".

ودعا ​محافظ​ ​مدينة بيروت​، المواطنين إلى "المبادرة تلقائيًّا بعدم إرتياد الأماكن المشار إليها حفاظًا على سلامتهم".