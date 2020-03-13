الشرطة السياحية باشرت بتنفيذ القرارات بشأن التجمعات في الاماكن العامة والخاصة

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بناءً على توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية ل​فيروس كورونا​، صدر قرار عن ​رئاسة الحكومة​ بشأن منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة، كذلك صدر قرار عن وزير ​السياحة​ بشأن الإقفال التام لجميع ​المطاعم​ والسناك بار والحلويات والمقاهي والنوادي الليّلية والمراقص والحانات، وذلك من ضمن التدابير والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا. باشرت دوريات قسم ​الشرطة السياحية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ والقطعات الإقليمية كل ضمن نطاقها بتنفيذ مضمون هذه القرارات، كما تم تنظيم عدة ​محاضر ضبط​ إدارية بحق المخالفين".

تدعو المديرية جميع المواطنين الىالتقيد بقرارات منع التجمعات والإقفال التام، كما تطلب منهم عدم التردد في الإبلاغ عن الشكاوى التي تتعلق بالمخالفات، عبر الاتصال بقسم الشرطة السياحية على الرقم الساخن /1735/، ورقم الطوارئ /112/، ورقم غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي 426688/01.