إصابة شخص بطعنات سكين نتيجة إشكال فردي في طرابلس

ادى إشكال فردي بين عدة أشخاص في محيط ساحة النور في طرابلس، إلى إصابة شخص بطعنات سكين في صدره ووركه.
وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية والصليب الأحمر على إسعافه بحالة إحياء قلبي رئوي ونقله إلى المستشفى للمعالجة.
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