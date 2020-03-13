إصابة شخص بطعنات سكين نتيجة إشكال فردي في طرابلس

ادى إشكال فردي بين عدة أشخاص في محيط ​ساحة النور​ في ​طرابلس​، إلى إصابة شخص بطعنات سكين في صدره ووركه.

وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية و​الصليب الأحمر​ على إسعافه بحالة إحياء قلبي رئوي ونقله إلى المستشفى للمعالجة.