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إصابة شخص بطعنات سكين نتيجة إشكال فردي في طرابلس

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ادى إشكال فردي بين عدة أشخاص في محيط ​ساحة النور​ في ​طرابلس​، إلى إصابة شخص بطعنات سكين في صدره ووركه.

وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية و​الصليب الأحمر​ على إسعافه بحالة إحياء قلبي رئوي ونقله إلى المستشفى للمعالجة.

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