أشار المدير العام للطيران المدني في لبنان فادي الحسن، إلى أنه "بموجب التعميم، تم ايقاف الرحلات بين إيران ولبنان، وبينه وبين إيطاليا بشكل كلي"، لافتاً إلى "الإجراءات التي اتخذتها إدارة مطار بيروت تجاه المزيد من الدول منها المانيا، فرنسا، بريطانيا، اسبانيا، العراق ومصر".
وشدد الحسن، في حديث تلفزيوني، على أن "المجال مفتوح أمام اللبنانييين والمقيمين لمدة أربعة أيام حتى الـ 16 من الشهر الحالي، كي يتمكنوا من العودة الى بلدانهم"، منوّهاً بأن "الرحلات إلى تلك الدول سيتم تعليقها بالكامل بعد هذه المدة، وسيتم اجراء تقييم بعد أسبوع لنرى إن كانت هذه الدول لا تزال موبوءة أم لا".
كما أوضح أن "فريق وزارة الصحة متواجد في المطار بشكل يومي مع مراقبين صحيين"، لافتاً إلى "الاجراءات التي يتم اتخاذها في قاعة الوصول، حيث تم تركيب جهازين جديدين لتحديد درجة حرارة الواصلين، نسبة الخطأ فيهم ضئيلة جدا". وأشار إلى أن "هناك جهازين جديدين سيتم وصعهما في قاعة المغادرة".
وبين أن "المراقبين الصحيين بتناوبون على أخذ حرارة الموظفين، كذلك أتينا بشركة لتعقيم المطار وكذلك مبنى المنتظرين". وأفاد بأنه "اليوم لا يوجد مطار في العالم أغلق بشكل كلي، بل هناك بلدان علقت رحلاتها من والى دول معينة"، لافتاً إلى أن "تعليق مطار بيروت بالكامل يحتاج الى قرار حكومي، ونحن نعمل كما المطارات الأخرى ونضيف بلدان إلى لائحة الدول المحظورة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحسن: اتخذنا إجراءات تجاه المزيد من الدول وإغلاق المطار بالكامل يحتاج قرار حكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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