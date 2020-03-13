أوضح النائب ​هاغوب ترزيان​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "بعد متابعة موضوع انقطاع ​المياه​ عن ​بيروت​، أكّد لنا مدير "مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان" أنّ فرق الطوارئ أصلحت القسطل المكسور في محطّة الضخ في ضبيه، وأنّ ضخّ المياه سيعود إلى طبيعته تدريجيًّا". ولفت إلى أنّ "عليه، فإنّنا نشكره جزيل الشكر لتلبيته نداء الناس والوقوف عند حاجتهم بأسرع ما يمكن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترزيان: ضخ المياه في ضبيه سيعود إلى طبيعته تدريجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.