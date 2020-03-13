أعلنت ​جمعية تجار زحلة​ في بيان أنه "نظرًا للواقع الصحي الصعب والمستجد، وبعد الاستشارات العلمية والطبية، وعملاً بآراء اصحاب المؤسسات التجارية، اننا كنا وسنبقى متكاتفين متعاضدين، لتبقى أسواق زحلة مقصداً لكل زائر ومتسوق، ومؤسساتنا ستجاهد لتتمكن من اجتياز كل الأزمات، ان الواجب الإنساني، الأخلاقي والصحي يفرض علينا مرغمين آسفين ان نؤكد اننا وبالإجماع، واستجابةً لرغبة أغلبية الزملاء، وحفاظاً على سلامة الجميع، من عاملين وأصحاب موسسات تجارية وزوار كرام، ان نطلب منكم زملائنا، وابتداءً من 14 اذار 2020 وحتى اشعارٍ اخر، ان تتخذوا القرار الأفضل وفق ما تروه مناسباً، فتعلقوا مؤقتاً العمل في مؤسساتكم، بإستثناء المؤسسات التى تعنى ب​الصحة​ والمواد الغذائية،مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات ​الوقاية​ في المؤسسات".

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كانت هذه تفاصيل خبر جمعية تجار زحلة طلبت من أصحاب المحال تعليق العمل إبتداء من 14 آذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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