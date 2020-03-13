وزارة السياحة:سيتم إقفال المؤسسات السياحية والمطاعم المخالفة لتعميم الوزير بالشمع الأحمر

أعلن المكتب الإعلامي لوزير السياحة ​رمزي المشرفية​ في بيان أنه "بناءً على التعاميم الصادرة عن وزير السياحة بتاريخ 7 و 9 و 11 آذار 2020 ، والتي استند فيها إلى توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية ل​فيروس كورونا​، سطّرت ​الشرطة السياحية​ والضابطة السياحية في الوزارة عشرات محاضر الضبط نتيجة مخالفة بعض ​المؤسسات السياحية​ و​المطاعم​ والمقاهي وغيرها في مختلف الأقضية والمناطق".

وشدد على "ضرورة إلتزام المؤسسات المذكورة في تعاميم وزير السياحة كافة، علماً أنّه سيتم إقفال كل من يخالف هذا القرار بالشمع الأحمر بعد التنسيق مع الجهات المختصّة. كذلك، تمّ تكليف المديرية العامّة ل​قوى الأمن الداخلي​ و​البلديات​، من قبل وزير الداخلية والبلديات، بمؤازرة الشرطة السياحية بتنفيذ القرار الصادر عن ​رئاسة الحكومة​ و​وزارة السياحة​ واللجنة المذكورة"، مشيرا إلى أن "كلّ خطوة صدرت عن وزارة السياحة والوزير المشرفيّة تصبّ في مصلحة المواطنين و​تحقيق​ السلامة العامّة، وتأتي للحد من زيادة انتشار وتفشّي الوباء العالمي "كورونا" حمايةً لصحّتهم وسلامتهم".