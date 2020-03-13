ماكرون: لضبط حدود منطقة شنغن تجنبًا لكورونا

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باريس: أعلنت الرئاسة الفرنسية ان الرئيس ايمانويل ماكرون اقترح على الاتحاد الاوروبي ان يعزز في الايام المقبلة اجراءات ضبط الحدود حول منطقة شنغن وصولا حتى الى اغلاقها.

وخلال اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لايين، اقترح ماكرون تعزيز ضبط الحدود من منطقة شنغن واليها وصولا الى اغلاقها امام مواطني بعض الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا او هو في طور الانتشار.



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