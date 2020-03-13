موسكو تعمل على بناء مستشفى خاص لكورونا في وقت قياسي

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موسكو: أعلنت مدينة موسكو الجمعة بدء بناء مركز طبي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بالاستفادة من التجربة الصينية في بناء مستشفيات خلال أوقات قياسية.

وفي بيان، أعلن قسم الأشغال العامة في بلدية العاصمة الروسية البدء بتشييد المبنى والطرقات المؤدية إليه. سيكون المستشفى على بعد حوالى 60 كلم جنوب غرب وسط موسكو، وتمتد مساحته الاجمالية على 43 هكتارا وبقدرة استيعاب تبلغ 500 سرير موصولة بأجهزة تنفس.

وأكد نائب رئيس البلدية أندريه بوشكاريف أن الأمر يتعلق بـ"مركز طبي من بين الأحدث" سيشيّد "عبر الاستعانة بتجربة شركائنا الصينيين". ولم يقدم تفاصيل أخرى. وأضاف بيان السلطات أن المركز يضم "أقساما جراحية، خدمات إنعاش وتشخيص وأقساما مخصصة للأطفال".

وفي بداية فبراير، شيدت الصين مستشفى بطاقة استيعاب ألف سرير بمدينة ووهان (وسط) خلال 10 أيام فقط. وفي بيان نشره الثلاثاء، أكد رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين الموالي للكرملين، أن المستشفى سيكون بعيدا مسافة 250 مترا عن أقرب منطقة سكينة وأنه "لا يمثل خطرا على السكان". لكنه لم ينشر برنامجا زمنيا للأشغال.

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قال موقع "زناك" الروسي نقلا عن وثيقة داخلية غير منشورة للبلدية، إن الأشغال ستكلف 8,5 مليارات روبل (105 ملايين يورو).

واتخذت روسيا اجراءات عدة لاحتواء الفيروس بينها خفض عدد الرحلات الجوية وغلق الحدود، وسجلت 45 اصابة بفيروس كورونا المستجد.



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