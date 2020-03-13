الرئيس البرازيلي يعلن انه غير مصاب كورونا

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برازيليا: أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسورنارو الجمعة عبر صفحته على موقع فايسبوك انه غير مصاب بفيروس كورونا المستجد. وخضع بولسونارو لفحص كورونا لدى عودته من زيارة للولايات المتحدة حيث التقى في الأسبوع الفائت نظيره الاميركي دونالد ترمب يرافقه وفد تبين الخميس ان احد اعضائه مصاب بالفيروس.

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