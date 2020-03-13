قيادات "الأعلى للآثار" يتفقدون المواقع الأثرية للاطمئنان عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تفقد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وجميع قيادات المجلس جميع المواقع الأثرية في جمهوريةً مصر العربية، للاطمئنان على حالتها، عقب موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المجلس فور صدور تحذيرات من قبل الأرصاد الجوية المصرية وتوقعاتها بحدوث سيول وأمطار وعواصف، تم إعلان حالة الاستعدادات القصوى ورفع حالة الطوارئ في جميع المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية وتشكيل غرف عمليات بكل إدارة مركزية، لتلقي أية بلاغات حول المناطق الآثرية، والعمل على حلها فورًا مع الأجهزة المعاونة بالمجلس الأعلى للآثار، أو من خلال التعاون والتنسيق أيضًا مع المحليات.

وأشار وزيري إلى أنه تم كسح وشفط المياه من بعض المواقع الأثرية التي تراكمت بها مياه الأمطار مثل منطقة آثار الهرم ومنزل علي لبيب بمنطقة الخليفة، ومسجد عابد بك بكورنيش المعادي وشارع المعز وغيرها من المواقع، وجاري شفط المناطق الأخرى، مؤكدًا أن حالة الطوارئ بالمجلس مستمرة حتى انتهاء موجة المناخ السيئ.