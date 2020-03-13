رئيس الوزراء يبحث إجراءات مواجهة السيول مع محافظ شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

أكد محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يطمئن بصفة مستمرة على الأحوال الجوية بشمال سيناء، عن طريق الفيديو كونفرانس، بجانب تواصل غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية على مدار الساعة.

وطالب المحافظ باستمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات، لمواجهة الظروف الجوية، مؤكدًا استمرار رفع درجة الاستعداد.

ووجه محافظ شمال سيناء، مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات الغذائية والإنسانية إلى المتضررين من الظروف الجوية، والمنقولين من رفح والشيخ زويد في مختلف التجمعات خاصة بمنطقة وسط سيناء.

من جانبه أكد اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية تلقت إخطارًا بإصابة مواطن بجرح في رأسه، نتيجة اصابته بسبب الرياح التي تشهدها مدينة نخل، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

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وأضاف نائب المحافظ، أن الظروف الجوية تسببت في سقوط عدد من أعمدة الإنارة في مختلف مدن المحافظة، وأجرت شركة الكهرباء مناورات، وحملت التيار الكهربائي على خطوط بديلة.

وأشار نائب المحافظ، إلى تضرر ٢٢ أسرة في مناطق الريد والكونتلا ورأس النقب بوسط سيناء، بسبب مياه الأمطار والسيول، وجرى نقلهم إلى مراكز الإيواء التي أعدها مجلس مدينة نخل بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وكذا توزيع المفروشات والأغطية عليهم.

وأكد سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل، أن تجمعات ومناطق الكونتلا والتمد وصدر الحيطان وأبو صوان ووادي الحاج ورأس النقب والخفجة والرواق وبئر جريد والنثيله والبروك شهدت سيولًا ضعيفة، نجحت الأعمال الصناعية والسدود التي جرى إنشائها في حجز مياهها.

بدوره أشار أحمد عبدالحليم، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إلى وجود تجمعات للمياه في وادي الحسنة، وعدد من الوديان في طريقها إلى سد الروافعة، دون أي خسائر أو أضرار.

وشددت سعدية محمود مدير عام التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، على تقديم مساعدات غذائية وإنسانية، وصرف مبلغ ٢٥٠ جنيهًا يوميًا لكل أسرة أضيرت بسبب الظروف الجوية في مناطق وسط سيناء، بجانب توزيع مساعدات متنوعة على المنقولين من رفح والشيخ زويد بالعريش.