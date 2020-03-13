مصدر أمني ينفى انقطاع الكهرباء وارتفاع منسوب المياه داخل السجون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نفى مصدر أمنى ما تداولته بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن ارتفاع منسوب المياه داخل بعض السجون وانقطاع التيار الكهربائي عنها. وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، وأن كافة السجون على مستوى الجمهورية لم تتأثر جراء موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

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