في 16 صورة.. كيف بدت مصر ثاني أيام "منخفض التنين"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- أسامة عبدالنبي وجلال المسري وفريد قطب ومحمد حسام الدين وحازم جودة وأحمد جمعة واسلام فاروق في ثاني أيام موجة الطقس السيء التي ضربت أنحاء البلاد، بدت الطرقات خالية من الناس، ولم تفرغ الشوارع بعد من منسوب المياه العالي، كذلك طالت الأمطار المنازل في الدور الأرضي

واضطر البعض للنزول للعمل أو لقضاء حاجياته، كما لم يتنازل آخرون عن صلاة الجُمعة في المسجد.



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