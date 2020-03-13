مصادر تكشف موعد انتهاء الحجر الصحي لمخالطي مصابي كورونا بباخرة الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

قالت مصادر بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، إنه يجري إخلاء الباخرة السياحية "إيه سارا" التي اكتشفت بها بؤرة لفيروس كورونا، من جميع الخاضعين للحجر الصحي داخلها يوم ١٩ مارس الجاري بعد انتهاء فترة العزل الصحي.

وأضافت المصادر، أن الباخرة ستخضع لعملية تعقيم بإشراف وزارتي الصحة والسياحة قبل أن تعود إلى العمل وتستقبل نزلاء جدد.

وأكدت المصادر أن التحاليل والفحوصات الطبية، أثبتت عدم حمل جميع المتواجدين على الباخرة فيروس كورونا، وأن عزلهم داخل المركب مجرد إجراء احترازي، مشيرًا إلى أن جميع الحالات التي ثبت حملها للفيروس وعددهم ٣٤ شخصًا جرى نقلهم إلى الحجر الصحي بمستشفى النجيلة في مرسى مطروح.