ألمانيا: تسجيل 800 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد المسبب لمرض "كوفيد 19" بأكثر من 800 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال المعهد في إفادة صحفية نقلتها وكالة "رويترز" إن عدد المصابين ارتفع إلى 2369 مصابًا. وذلك مقارنة بـ1567 إصابة حتى أمس الأربعاء، بزيادة 802 إصابة.
وأفادت السلطات الصحية في ألمانيا في وقت سابق من اليوم، بارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 5 حالات، بعد تسجيل وفاة أخرى في إقليم بافاريا.
وقال ممثل من وزارة الصحة في بيان: "وفقًا للبيانات الواردة من مستشفى جامعة فورتسبورغ، فإننا نتحدث عن مريض يبلغ من العمر 80 عامًا مصابًا، كان بحاجة إلى رعاية مستمرة".
وفي وقت مبكر اليوم، توفي رجل يبلغ من العمر 67 عامًا في ولاية بادن فورتمبيرغ. وقعت بقية الوفيات في شمال الراين - وستفاليا.
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