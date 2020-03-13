الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يأمر بإغلاق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين في البلاد

أمر رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون بإغلاق المدارس بأطوارها الثلاث و الجامعات و مؤسسات التكوين المهنيين ابتداء من اليوم الخميس و لغاية انتهاء العطلة الربيعية في الخامس أفريل القادم كإجراء للوقاية من تفشي فيروس كورون، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان :" أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بعد استشارة الوزراء المعنيين، بإغلاق مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، إبتداء من اليوم، الخميس 12 مارس 2020، ولغاية انتهاء العطلة الربيعية في الخامس من الشهر القادم".

كما أمر الرئيس تبون بإغلاق الجامعات ومعاهد التعليم العالي، ماعدا الكليات التي مازالت تجري فيها الامتحانات الاستدراكية.