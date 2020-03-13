الصحة الكويتية تفرض حجرًا منزليًا للعائدين من سبع دول من بينهم مصر

أعلنت الصحة تحديث إجراءاتها بشأن المواطنين والمقيمين العائدين من الخارج ليشمل الحجر المنزلي العائدين كل دول العالم والحجر الإلزامي القادمين من 7 دول وهم الصين وكوريا الجنوبية وهونغ وإيطاليا وايران والعراق ومصر. من 7 دول وهم الصين وكوريا الجنوبية وهونغ وإيطاليا وايران والعراق ومصر.

من ناحية اخرى نفت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية صحة ماتم تداولته المواقع الإليكترونية حول تحديد اوقات ومواعيد للخروج من المنازل ومخالفة مالية، مؤكدة ان المعلومات التي تضمنها المنشور غير صحيح.



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