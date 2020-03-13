رئيس الوزراء الكويتي يلتقط صورة جماعية مع عمال نظافة المحجر الصحي

أثناء تفقد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح للمحجر الصحي حرص على التقاط صورة جماعية مع عمال النظافة الآسيويين تقديرا منه لجهودهم في التعامل مع الإجراءات الكويتية لمواجهة فيروس كورونا. النظافة الآسيويين تقديرا منه لجهودهم في التعامل مع الإجراءات الكويتية لمواجهة فيروس كورونا. واشارت مصادر كويتية الى ان مكرمة امير الكويت التي قرر منحها للعاملين بالخطوط الأمامية في التعامل مع فيروس كورونا سوف تشمل هؤلاء أيضاً.



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