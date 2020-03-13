ماكرون يتفق مع قادة مجموعة السبع على عقد قمة عبر الفيديو لبحث ملف كورونا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه اتفق مع زعماء مجموعة الـ7 على عقد قمة عبر الفيديو الإثنين المقبل، لبحث ملف

تفشي فيروس كورونا.

ونشر ماكرون تغريدة على "تويتر" قال فيها "بعد التشاور مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وزعماء قادة مجموعة السبعة، سنعقد القمة الاستثنائية للمجوعة عبر الفيديو يوم الاثنين المقبل لمناقشة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف "سننسق جهودنا حول اللقاح والعلاجات، كما سنعمل من أجل اتخاذ تدابير اقتصادية ومالية".