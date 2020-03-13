الصحة العالمية: وفاة أكثر من 4 آلاف بكورونا

أعلنت منظمة الصحة العالميةعن وفاة أكثر من 4 آلاف بفيروس كورونا وأوروبا أصبحت بؤرة للوباء، حسبما افادت شبكة سكاى نيوز عربيةفي خبر عاجل لها ، اليوم الجمعة .
وأكدت المنظمة خلال مؤتمر صحفي لها ، مساءاليوم ، أن تجربة الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد على احتواء فيروس كورونا
وكما دعت إلى تجنب الأماكن المزدحمة ومنع التجمعات و الفعاليات الكبرى.
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