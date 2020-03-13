الصحة العالمية: وفاة أكثر من 4 آلاف بكورونا

أعلنت منظمة الصحة العالميةعن وفاة أكثر من 4 آلاف بفيروس كورونا وأوروبا أصبحت بؤرة للوباء، حسبما افادت شبكة سكاى نيوز عربية

في خبر عاجل لها ، اليوم الجمعة .

وأكدت المنظمة خلال مؤتمر صحفي لها ، مساء

اليوم ، أن تجربة الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد على احتواء فيروس كورونا

وكما دعت إلى تجنب الأماكن المزدحمة ومنع التجمعات و الفعاليات الكبرى.