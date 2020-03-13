توقعات بإصابة 214 مليون شخص بكورونا عالميًا

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن الولايات المتحدة وضعت سيناريو توقعت من خلاله إصابة ما بين 160 و214 مليون شخص على أراضيها بفيروس كورونا المستجد. وقالت الصحيفة الأمريكية إن المسؤولون في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وخبراء الأوبئة من الجامعات في جميع أنحاء العالم اجتمعوا الشهر الماضي حول ما يمكن أن يحدث إذا حصل فيروس كورونا المستجد على موطئ قدم في الولايات المتحدة، حيث تحدثوا عن عدد الضحايا الممكن بلوغه بالإضافة إلىعدد المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية. حول ما يمكن أن يحدث إذا حصل فيروس كورونا المستجد على موطئ قدم في الولايات المتحدة، حيث تحدثوا عن عدد الضحايا الممكن بلوغه بالإضافة إلىعدد المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية.

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