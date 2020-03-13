لتجنب كورونا .. سلطنة عمان تعلق التأشيرات السياحية لمدة 30 يومًا

أعلنت وزارة الخارجية العمانية أن السلطنة ستعلق إصدار التأشيرات السياحية لمدة 30 يوما اعتبارا من 15 مارس. ونقل بيان الوزارة على تويتر عن لجنة معنية أن السلطنة لن تسمح للسفن السياحية بالرسو في موانئها أثناء تلك الفترة، كما سيجري تعليق الأنشطة معنية أن السلطنة لن تسمح للسفن السياحية بالرسو في موانئها أثناء تلك الفترة، كما سيجري تعليق الأنشطة الرياضية خلالها. وكانت سلطنة عمان قد أعلنت في وقت سابق إيقاف جميع الفعاليات الرياضية و الأنشطة المدرسية غير الصفية. كما أعلنت أنه سيقتصر حضور جلسات المحاكم على المعنيين بالقضايا فقط، وأنه سيجري منع تقديم الشيشة في كافة المرافق المصرح لها.

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