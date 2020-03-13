نجل الرئيس البرازيلي لوسائل إعلام أمريكية: والدي ليس مصابا بكورونا

أفاد نجل الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، في حديث لوسائل إعلام أمريكية، بأن نتائج التحاليل التي أجراها والده للكشف عن إصابته بكورونا

كانت سلبية، نافيا ظهور أي أعراض عليه.

وكانت صحيفة O Dia البرازيلية قالت في وقت سابق

من اليوم الجمعة، إن رئيس البلاد جايير بولسونارو أصيب بفيروس كورونا، وذلك استنادا إلى نتائج الفحوص التي خضع لها.

وأضافت أن نتيجة أول تحليل للرئيس البرازيلي أكدت إصابته بالفيروس.