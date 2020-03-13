أفاد نجل الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، في حديث لوسائل إعلام أمريكية، بأن نتائج التحاليل التي أجراها والده للكشف عن إصابته بكوروناكانت سلبية، نافيا ظهور أي أعراض عليه.
وكانت صحيفة O Dia البرازيلية قالت في وقت سابقمن اليوم الجمعة، إن رئيس البلاد جايير بولسونارو أصيب بفيروس كورونا، وذلك استنادا إلى نتائج الفحوص التي خضع لها.
وأضافت أن نتيجة أول تحليل للرئيس البرازيلي أكدت إصابته بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر نجل الرئيس البرازيلي لوسائل إعلام أمريكية: والدي ليس مصابا بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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