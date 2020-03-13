ضربات أمريكية تستهدف 5 مواقع لأسلحة الحشد الشعبي

فيما نفذت القوات الأمريكية ليل الخميس الجمعة سلسلة غارات انتقامية على مواقع تابعة لجماعة موالية لإيران في العراق، أعلن الجيش العراقي أن الضربات الأمريكية التي استهدفت فصائل عسكرية موالية لإيران في العراق في ساعة مبكرة اليوم أدت إلى مقتل خمسة جنود ومدني. وشنّت القوات الأمريكية سلسلة غارات جوّية على مواقع جماعات موالية لإيران في العراق، غداة مقتل أمريكيَّين وبريطاني في هجوم صاروخي، وأعلن البنتاغون في بيان أن «هذه الضربات كانت دفاعية وتمثل رداً مباشراً ومتناسباً مع التهديد الذي تشكّله المجموعات المسلحة الموالية لإيران التي تستمر في مهاجمة القواعد التي تستضيف قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب».

مقتل 5 عراقيين

قال الجيش العراقي في بيان إن بين القتلى ثلاثة جنود واثنين من منتسبي فوج الطوارئ، مضيفا أن 11 مقاتلا عراقيا أصيبوا بجروح، إصابة بعضهم خطيرة. وأكد مسؤول الإعلام في المطار غزوان العيساوي اليوم أن المطار تعرض لأضرار مادية، وتابع «خمسة صواريخ سقطت على المبنى الإداري في المطار نجمت عن أضرار مادية وتدمير 18 سيارة»، مضيفا «نحن بانتظار وصول الأجهزة الأمنية للتحقيق». مواقع تخزين الأسلحة

بدأت الضربات حوالي الساعة الواحدة صباح اليوم، واستهدفت خمسة مواقع تخزين أسلحة تابعة لقوات الحشد الشعبي، وذلك رداً على هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية مساء الأربعاء أدت إلى ثلاثة قتلى هم عسكريان أميركيان ومجندة بريطانية. والهجوم الذي وقع الأربعاء هو الثاني والعشرون على منشآت أمريكية في العراق لكنه الأكثر دمويةً، فيما تعرضت مكاتب دبلوماسية أمريكية لهجمات وكذلك القواعد التي ينتشر فيها 5200 جندي أمريكي في العراق. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم أنها استدعت السفيرين الأمريكي والبريطاني في أعقاب غارات جوية دامية ليلا استهدفت منشآت عسكرية في البلاد.

الرد متكافئ

اعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم أن الضربات الأمريكية التي استهدفت جماعة موالية لإيران في العراق كانت رداً متكافئاً على مقتل أمريكيَّين وبريطانية في هجوم صاروخي. وقال راب في بيان إن «الردّ على الهجوم الجبان ضد قوات التحالف في العراق كان سريعاً وحاسماً ومتكافئاً»، مضيفا «سنواصل العمل مع شركائنا لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال المؤسفة»، وتابع «القوات البريطانية ملتزمة في العراق مع شركائها في التحالف لمساعدة البلاد في مواجهة الأنشطة الإرهابية وأي طرف يسعى لإيذائه يمكن أن يتوقع رداً قوياً». وأوضحت وزارة الدفاع أن المجنّدة البريطانية التي قتلت هي برودي غيلون، وتحمل رتبة عريفة، وتبلغ من العمر 26 عاما، فيما قال الضابط المسؤول عنها اللفتنانت كولونل وليام ليك في بيان إنها «كانت جندية عازمة على المشاركة في العمليات ومساعدة الآخرين وتطوير نفسها والحصول على خبرة عملية»، وحققت الكثير خلال الفترة القصيرة نسبيا.

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تطورات الأحداث على الساحة العراقية

نفذت ميليشيات هجمات على منشآت أمريكية في العراق الأربعاء

نفذت القوات الأمريكية ليل الخميس الجمعة سلسلة غارات انتقامية

أعلن الجيش العراقي مقتل خمسة جنود ومدني جراء الغارات

اعتبرت بريطانيا أن الرد على الهجوم ضد التحالف كان سريعاً وحاسماً ومتكافئاً