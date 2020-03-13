أهمية إستراتيجية دولية لطريق إم 4 السوري

اتفقت روسيا وتركيا على وثيقة مشتركة حول التسوية في سورية أثناء محادثاتهما التي جرت في الكرملين، على أن تنطلق دوريات تركية وروسية في 15 مارس على امتداد الطريق البري «إم 4» بين منطقتي ترنبة «غرب سراقب» وعين الحور. وأوضح الطرفان أنه «سيتم إنشاء ممر آمن على عمق 6 كلم شمالي الطريق الدولي «إم 4» و6 كلم جنوبه، وسيتم تحديد التفاصيل في غضون 7 أيام». ما الأهمية الإستراتيجية لطريق حلب الدولي «إم4»؟ طريق حلب اللاذقية المعروف بـ«إم 4» يحمل بعدا اقتصاديا كبيرا أهميته الإستراتيجية تتمثل في ربط العراق بالبحر عبر مرفأ اللاذقية تسهيل وتيسير حركة تدفق البضائع إلى البحر وبالعكس يمر عبر 89 جسرا عملاقا بين الجبال وفوق الوديان والمنحدرات



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