أهمية إستراتيجية دولية لطريق إم 4 السوري

ما الأهمية الإستراتيجية لطريق حلب الدولي «إم4»؟
طريق حلب اللاذقية المعروف بـ«إم 4» يحمل بعدا اقتصاديا كبيرا
أهميته الإستراتيجية تتمثل في ربط العراق بالبحر عبر مرفأ اللاذقية
تسهيل وتيسير حركة تدفق البضائع إلى البحر وبالعكس
يمر عبر 89 جسرا عملاقا بين الجبال وفوق الوديان والمنحدرات
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